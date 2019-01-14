Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину

СЕГОДНЯ 20:48 2019-01-14T20:48:44+03:00

Покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича было совершено 13 января во время благотворительного концерта Фото: REUTERS

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В понедельник, 14 января, появилась информация о том, что 27-летнему жителю Гданьска Стефану В., задержанному после нападения на мэра города Павла Адамовича, уже предъявили обвинение в убийстве. Причем, как отметила представитель окружной прокуратуры Гражина Ваврынюк, в данном случае мотив преступления «заслуживает особого осуждения».

При этом, как выяснилось, сам подозреваемый на допросе так и не признал свою вину.

Также Ваврынюк заявила, что прокуратура обратилась в суд с просьбой применить к обвиняемому меру пресечения в виде временного ареста, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, покушение на мэра Гданьска было совершено в минувшее воскресенье, 13 января, во время благотворительного концерта. В какой-то момент на сцену прорвался мужчина с ножом и несколько раз ударил им политика. После этого злоумышленник взял микрофон и начал кричать, что был «незаконно осужден».

А пострадавшего градоначальника пришлось срочно госпитализировать. Однако врачам так и не удалось его спасти: в понедельник он скончался.