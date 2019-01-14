Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину
В понедельник, 14 января, появилась информация о том, что 27-летнему жителю Гданьска Стефану В., задержанному после нападения на мэра города Павла Адамовича, уже предъявили обвинение в убийстве. Причем, как отметила представитель окружной прокуратуры Гражина Ваврынюк, в данном случае мотив преступления «заслуживает особого осуждения».
При этом, как выяснилось, сам подозреваемый на допросе так и не признал свою вину.
Также Ваврынюк заявила, что прокуратура обратилась в суд с просьбой применить к обвиняемому меру пресечения в виде временного ареста, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, покушение на мэра Гданьска было совершено в минувшее воскресенье, 13 января, во время благотворительного концерта. В какой-то момент на сцену прорвался мужчина с ножом и несколько раз ударил им политика. После этого злоумышленник взял микрофон и начал кричать, что был «незаконно осужден».
А пострадавшего градоначальника пришлось срочно госпитализировать. Однако врачам так и не удалось его спасти: в понедельник он скончался.
Преступник ударил ножом мэра Гданьска во время праздничного концерта.