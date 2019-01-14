Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»

СЕГОДНЯ 21:31 2019-01-14T21:31:16+03:00

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В понедельник, 14 января, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшему министру обороны страны Дмитрию Саламатину предъявлены обвинения «в совершении госизмены в интересах России» и «подрыве обороноспособности страны».

Так, по словам руководителя главного украинского надзорного ведомства, экс-глава Минобороны незалежной совершал «умышленные действия, направленные на вытеснение незалежной с мировых рынков оружия». При этом Луценко уточнил на своей странице в Facebook, что, по данным Генпрокуратуры Украины (ГПУ), Саламатин сорвал контракт между несколькими госпредприятиями и министерством обороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники и тем самым нанес стране ущерб в размере 560 миллионов долларов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях стало известно, что СБУ вызвала на допрос другого экс-министра обороны Украины, а именно Анатолия Гриценко. Как отмечалось, лидер «Гражданской позиции» должен явиться на беседу со следователями 15 января.