2019-01-14T21:54:29+03:00
В мире

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос создания зоны безопасности на севере Сирии

А также поговорили о выводе американских войск из арабской республики
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд Трамп (слева) и турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент США Дональд Трамп (слева) и турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник вечером, 14 января, между президентами США и Турции Дональдом Трампом и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили двусторонние отношения и обстановку в Сирии.

В частности, как уточнили в Анкаре, во время переговоров лидеры двух стран «указали на необходимость не позволить определенным элементам помешать выводу американских войск из САР», а также обсудили идею создания зоны безопасности на севере арабской республики.

При этом глава Турции выразил удовлетворение в связи с решением Трампа вывести военных из Сирии и пообещал «оказать Соединенным Штатам всестороннюю поддержку» в этом вопросе, передает агентство Anadolu.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник хозяин Белого дома заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Анкары в случае нападения турецких военных на курдов. В ответ в МИД республики заверили, что не боятся угроз США.

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