2019-01-14T22:19:00+03:00
Наука

США продолжат покупать российские ракетные двигатели РД-180 до 2023-2024 годов

Такое мнение выразил глава совместного российско-американского предприятия RD AMROSS Майкл Бейкер
Дарья ИВАШКИНА
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Американская двухступенчатая ракета-носитель Atlas VАмериканская двухступенчатая ракета-носитель Atlas VФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший астронавт NASA, а ныне глава совместного российско-американского предприятия RD AMROSS Майкл Бейкер заявил, что США будут покупать у России ракетные двигатели РД-180, которые используются на американской ракете-носителе Atlas V, «как минимум до 2023-2024 годов».

При этом он назвал РД-180 «одним из самых лучших двигателей в мире» и «просто фантастическим продуктом». «Мы, конечно же, будем продолжать работать (с НПО "Энергомаш") и продолжать продавать (американской компании United Launch Alliance) этот замечательный двигатель как минимум до 2023-2024 года и, скорее всего, и дальше», - приводятся слова Бейкера сайт «Энергомаша».

Стоит отметить, что RD AMROSS покупает изготавливаемые в российском НПО «Энергомаш» двигатели РД-180 и продает их компании United Launch Alliance (ULA).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно глава SpaceX Илон Маск с восхищением отозвался о двигателе РД-180, однако признался, что ему стыдно за необходимость использовать российские разработки при производстве американской двухступенчатой ракеты-носителя Atlas V.

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