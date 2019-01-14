В США неизвестный открыл стрельбу и захватил заложников в центре обработки посылок UPS

СЕГОДНЯ 22:44 2019-01-14T22:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 14 января, появилась информация о стрельбе в американском городке Логан, расположенном в штате Нью-Джерси. Как стало известно, вооруженный мужчина ворвался на один из объектов, принадлежащих службе экспресс-доставки UPS, выстрелил несколько раз в потолок и взял в заложники двух женщин, одна из которых, как выяснилось позже, была его бывшей девушкой.

Прибывшие же на место происшествия полицейские оцепили здание и предложили мужчине сдаться, но тот отказался и вступил со стражами порядка в перепалку. Однако в конце концов правоохранителям удалось освободить заложниц и задержать преступника. По данным телеканала CNN, в результате инцидента никто не пострадал.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в США. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года житель американского города Аннаполис (штат Мэриленд) устроил стрельбу в редакции газеты Capital Gazette. Тогда пятеро сотрудников издания погибли, и еще около 20 человек получили ранения.