МИД РФ счел неприемлемыми действия посла США против «Северного потока - 2»

14 Янв. 23:10 2019-01-14T23:10:18+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия посла США в Германии Ричарда Гренелла, который ранее разослал ряду немецких компаний письма, предупреждающие о возможности введения санкций против участников проекта «Северный поток - 2». Так, дипломат отметила, что подобное поведение неприемлемо для представителя того или иного государства.

«Конечно, это неприемлемо, это не входит в обязанности посла, мягко говоря, а, по большому счету, им противоречит», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Причем, по словам главы департамента информации и печати МИД РФ, действия Ричарда Гренелла являются частью долгосрочной программы, направленной против нашей страны. «Есть большая программа по сдерживанию России, которая исторически реализуется», - подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях некоторые немецкие компании получили письма от американского посла, в которых тот предупреждал их о возможности введения ограничений со стороны США за поддержку строительства газопровода «Северный поток - 2». Комментируя этот случай, немецкие политики предположили, что дипломат вообразил себя «наместником императора из Вашингтона» в Берлине.