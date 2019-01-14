2019-01-14T23:10:18+03:00
Политика

МИД РФ счел неприемлемыми действия посла США против «Северного потока - 2»

Ранее Ричард Гренелл разослал участникам проекта письма с угрозами санкций
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия посла США в Германии Ричарда Гренелла, который ранее разослал ряду немецких компаний письма, предупреждающие о возможности введения санкций против участников проекта «Северный поток - 2». Так, дипломат отметила, что подобное поведение неприемлемо для представителя того или иного государства.

«Конечно, это неприемлемо, это не входит в обязанности посла, мягко говоря, а, по большому счету, им противоречит», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Причем, по словам главы департамента информации и печати МИД РФ, действия Ричарда Гренелла являются частью долгосрочной программы, направленной против нашей страны. «Есть большая программа по сдерживанию России, которая исторически реализуется», - подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях некоторые немецкие компании получили письма от американского посла, в которых тот предупреждал их о возможности введения ограничений со стороны США за поддержку строительства газопровода «Северный поток - 2». Комментируя этот случай, немецкие политики предположили, что дипломат вообразил себя «наместником императора из Вашингтона» в Берлине.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме предлагают установить в многоквартирных домах системы оповещения об утечке газа
На Юрия Дудя и Настю Ивлееву подали в суд
В новой «церкви» Украины уверяют, что томос об автокефалии подписан правильно
В США неизвестный открыл стрельбу и захватил заложников в центре обработки посылок UPS
США продолжат покупать российские ракетные двигатели РД-180 до 2023-2024 годов
Трамп и Эрдоган обсудили вопрос создания зоны безопасности на севере Сирии
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»
Глава Роскомнадзора заявил, что ликвидация Telegram LLC не изменит ситуацию с мессенджером в РФ
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину
22 процента пожилых людей в России продолжат работать
Интернет-пользователи высмеяли Тимошенко из-за новой прически
В Минкульте назвали самые посещаемые музеи в новогодние праздники
В Госдуме предлагают устанавливать в квартирах плиты с автоматическим отключением
Пожар вспыхнул в Киево-Печерской лавре
В Госдуме планируют ужесточить контроль за школьным питанием
Трамп отклонил предложение о временном прекращении шатдауна
Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»
В восьми крупных аэропортах Германии 15 января пройдут забастовки
Совет Госдумы отложил рассмотрение проекта о рекламе пива на ТВ