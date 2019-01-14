2019-01-14T23:26:48+03:00
Политика

В новой «церкви» Украины уверяют, что томос об автокефалии подписан правильно

По словам «архиепископа» Евстратия, под документом расписались все нужные члены синода
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Константинопольский Патриарх Варфоломей подписал указ о независимости украинской церквиКонстантинопольский Патриарх Варфоломей подписал указ о независимости украинской церквиФото: REUTERS
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Представитель недавно созданной в Незалежной так называемой «новой православной церкви» Украины уверяет, что томос об автокефалии «подписан правильно».

Таким образом «архиепископ» Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook ответил на публикации украинских СМИ о том, что почти половина членов синода Константинопольского патриархата (пять из 12 иерархов) не поставили свои подписи на документе.

По словам Евстратия, «фейкометы» утверждают, что томос «подписали не те митрополиты», используя «список членов синода, которые были в его составе до 31 августа 2018 года, в то время как с 1 сентября состоялась ротация».

«Так что приходится в который раз объяснять элементарные вещи: томос подписан правильно», - пишет священник в соцсети.

В доказательство он прилагает к публикации два списка членов синода – с сайта Константинопольского патриархата и тех, кто подписал документ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 декабря в Киеве по итогам так называемого «объединительного собора» была создана религиозная структура, которую возглавил Епифаний Думенко. К слову, ранее представители «новой украинской церкви» пытались заказать у московских ювелиров точную копию посоха первого митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. Но получили отказ.

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15 декабря предстоятелем так называемой единой поместной церкви – митрополитом Киевским и всея Украины – был избран раскольник из «Киевского патриархата» митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Ему всего 39 лет. Он считается одним из ближайших соратников Филарета (подробности).

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