2019-01-15T00:03:08+03:00
Общество

На Юрия Дудя и Настю Ивлееву подали в суд

Истец требует взыскать с ответчиков по 50 миллионов рублей и обнародовать опровержение данных, озвученных в одном из интервью
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Журналист и видеоблогер Юрий ДудьЖурналист и видеоблогер Юрий ДудьФото: скриншот с видео на youtube
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На двух известных видеоблогеров – журналиста Юрия Дудя и телеведущую Анастасию Ивлееву подали в суд. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Мещанский суд Москвы зарегистрировал в конце декабря 2018 года.

По предварительным данным, истец Бастаев требует опровержения сведений, которые были озвучены в интервью Юрия Дудя от 21 августа, когда героиней нового выпуска «ВДудь» стала ведущая программы «Орел и решка» Настя Ивлеева. Кроме того, истец требует взыскать с обоих по 50 миллионов рублей, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале лета прошлого года на Дудя уже подавали в суд. Тогда житель Москвы заподозрил блогера в пропаганде наркотиков и требовал, чтобы тот убрал со своей страницы видео, в которых упоминаются запрещенные вещества и способы их употребления. Причем гражданин требовал компенсацию морального ущерба в размере один рубль. Иск не был принят к рассмотрению.

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