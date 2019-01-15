Пожар на продуктовом складе в Рязанской области потушен

СЕГОДНЯ 00:53 2019-01-15T01:02:36+03:00

Пожар уже потушен Фото: из архива ГУ МЧС России.

По предварительным данным, никто не пострадал [видео]

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Вечером в понедельник, 14 января, вспыхнул сильный пожар городе Сасово Рязанской области. Загорелись склады местной оптовой продовольственной Межрайбазы. Очевидцы прислали «Комсомолке» видео с места происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/686310" frameborder="0"></iframe> В городе Сасово горят склады продовольственной базы.

К этому часу пожар уже удалось потушить. Общая площадь возгорания составила 150-200 метров. Общая площадь возгорания составила 150-200 метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 19:42, в 20:50 пламя было локализовано, а в 22:30 удалось ликвидировать открытое горение.

Полыхало складское кирпичное здание с шиферной кровлей. С огнем боролся 21 человек, было задействовано 10 пожарных автомобилей. Причины пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются.

Спасатели напоминают о необходимости быть осторожными и внимательными при обращении с огнем, настоятельно советуют «неукоснительно соблюдать все правила пожарной безопасности».