2019-01-15T01:02:36+03:00
Происшествия

Пожар на продуктовом складе в Рязанской области потушен

По предварительным данным, никто не пострадал [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар уже потушенПожар уже потушенФото: из архива ГУ МЧС России.
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Вечером в понедельник, 14 января, вспыхнул сильный пожар городе Сасово Рязанской области. Загорелись склады местной оптовой продовольственной Межрайбазы. Очевидцы прислали «Комсомолке» видео с места происшествия.

В городе Сасово горят склады продовольственной базы.

К этому часу пожар уже удалось потушить. Общая площадь возгорания составила 150-200 метров. Общая площадь возгорания составила 150-200 метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 19:42, в 20:50 пламя было локализовано, а в 22:30 удалось ликвидировать открытое горение.

Полыхало складское кирпичное здание с шиферной кровлей. С огнем боролся 21 человек, было задействовано 10 пожарных автомобилей. Причины пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются.

Спасатели напоминают о необходимости быть осторожными и внимательными при обращении с огнем, настоятельно советуют «неукоснительно соблюдать все правила пожарной безопасности».

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