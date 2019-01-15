2019-01-15T02:05:17+03:00
Политика

Глава NASA приедет в Россию с рабочим визитом

Рогозин пригласил Брайденстайна в ближайшие месяцы посетить нашу страну, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Глава NASA Джим БрайденстайнГлава NASA Джим БрайденстайнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 14 января, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин по телефону обсудил с главой NASA Джимом Брайденстайном дальнейшее сотрудничество и пригласил его посетить Россию, чтобы «лично обсудить накопившиеся вопросы». В ответ руководитель американского космического агентства сказал, что готов приехать. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Дмитрий Рогозин пригласил главу NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что главы космических ведомств двух стран «договорились о продолжении сотрудничества, как по программе Международной космической станции и Лунным проектам, так и по другим миссиям по исследованию дальнего космоса».

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 11 января, NASA официально уведомило «Роскосмос» об отзыве приглашения Дмитрия Рогозина в США. Ранее Брайденстайн говорил, что принял такое решение из-за позиции ряда американских сенаторов. Сам Рогозин выразил уверенность в том, что его поездка в Соединенные Штаты не состоялась из-за противостояния конгресса и президента США Дональда Трампа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине придумали, как покончить с войной в Донбассе
На севере Москвы возле детской площадки убили человека
Мадуро назвал нового президента Бразилии Гитлером, «марионеткой» и «сектантом»
Патриархат в Стамбуле обнародовал текст томоса об автокефалии новой «церкви» Украины
Пожар на продуктовом складе в Рязанской области потушен
В Госдуме предлагают установить в многоквартирных домах системы оповещения об утечке газа
На Юрия Дудя и Настю Ивлееву подали в суд
В новой «церкви» Украины уверяют, что томос об автокефалии подписан правильно
МИД РФ счел неприемлемыми действия посла США против «Северного потока - 2»
В США неизвестный открыл стрельбу и захватил заложников в центре обработки посылок UPS
США продолжат покупать российские ракетные двигатели РД-180 до 2023-2024 годов
Трамп и Эрдоган обсудили вопрос создания зоны безопасности на севере Сирии
Экс-министра обороны Украины обвинили в «госизмене в интересах России»
Глава Роскомнадзора заявил, что ликвидация Telegram LLC не изменит ситуацию с мессенджером в РФ
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину
22 процента пожилых людей в России продолжат работать
Интернет-пользователи высмеяли Тимошенко из-за новой прически
В Минкульте назвали самые посещаемые музеи в новогодние праздники
В Госдуме предлагают устанавливать в квартирах плиты с автоматическим отключением
Пожар вспыхнул в Киево-Печерской лавре
В Госдуме планируют ужесточить контроль за школьным питанием
Трамп отклонил предложение о временном прекращении шатдауна
Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»
В восьми крупных аэропортах Германии 15 января пройдут забастовки
Совет Госдумы отложил рассмотрение проекта о рекламе пива на ТВ