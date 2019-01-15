Глава NASA приедет в Россию с рабочим визитом

СЕГОДНЯ 01:49 2019-01-15T02:05:17+03:00

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В понедельник, 14 января, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин по телефону обсудил с главой NASA Джимом Брайденстайном дальнейшее сотрудничество и пригласил его посетить Россию, чтобы «лично обсудить накопившиеся вопросы». В ответ руководитель американского космического агентства сказал, что готов приехать. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Дмитрий Рогозин пригласил главу NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что главы космических ведомств двух стран «договорились о продолжении сотрудничества, как по программе Международной космической станции и Лунным проектам, так и по другим миссиям по исследованию дальнего космоса».

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 11 января, NASA официально уведомило «Роскосмос» об отзыве приглашения Дмитрия Рогозина в США. Ранее Брайденстайн говорил, что принял такое решение из-за позиции ряда американских сенаторов. Сам Рогозин выразил уверенность в том, что его поездка в Соединенные Штаты не состоялась из-за противостояния конгресса и президента США Дональда Трампа.