Мадуро назвал нового президента Бразилии Гитлером, «марионеткой» и «сектантом»
Венесуэльский лидер Николас Мадуро, выступая перед Национальным учредительным собранием 14 января, обрушился с гневной критикой на своего нового коллегу – президента Бразилии Жаира Болсонару.
«Бразилия в руках фашиста, Болсонару – это Гитлер нашего времени. Это так», - заявил глава Боливарианской республики.
«У него нет ни смелости, ни собственных решений, он марионетка сект, Болсонару – выходец из секты», - продолжил он.
В понедельник Мадуро выступал на специальной сессии Нацсобрания в Каракасе с ежегодным докладом о состоянии дел в стране. Стоит отметить, что власти Бразилии пригласили его и лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля на инаугурацию Болсонару, однако позже приглашения отозвали.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства 1 января. Одним из первых его с этим поздравил Дональд Трамп, назвав инаугурационную речь новоиспеченного коллеги из Бразилии «великолепной» и заверив в неизменной поддержке со стороны Соединенных Штатов.
Через три дня после вступления в должность президента Болсонару заявил, что очень обеспокоен военным сотрудничеством Венесуэлы с Россией.
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