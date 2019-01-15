Мадуро назвал нового президента Бразилии Гитлером, «марионеткой» и «сектантом»

СЕГОДНЯ 02:28 2019-01-15T02:31:54+03:00

Венесуэльский лидер заявил, что у Болсонару «нет ни смелости, ни собственных решений»

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро, выступая перед Национальным учредительным собранием 14 января, обрушился с гневной критикой на своего нового коллегу – президента Бразилии Жаира Болсонару.

«Бразилия в руках фашиста, Болсонару – это Гитлер нашего времени. Это так», - заявил глава Боливарианской республики.

«У него нет ни смелости, ни собственных решений, он марионетка сект, Болсонару – выходец из секты», - продолжил он.

В понедельник Мадуро выступал на специальной сессии Нацсобрания в Каракасе с ежегодным докладом о состоянии дел в стране. Стоит отметить, что власти Бразилии пригласили его и лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля на инаугурацию Болсонару, однако позже приглашения отозвали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства 1 января. Одним из первых его с этим поздравил Дональд Трамп, назвав инаугурационную речь новоиспеченного коллеги из Бразилии «великолепной» и заверив в неизменной поддержке со стороны Соединенных Штатов.

Через три дня после вступления в должность президента Болсонару заявил, что очень обеспокоен военным сотрудничеством Венесуэлы с Россией.

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