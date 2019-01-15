Сенат США в третий раз не смог принять закон о санкциях против Сирии, России и Ирана

СЕГОДНЯ 05:27 2019-01-15T05:33:41+03:00

Демократы в сенате заявили, что отказываются поддерживать любые документы, не направленные на возобновление работы федерального правительства Фото: REUTERS

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Американский сенат опять – третий раз подряд – не смог принять законопроект, предусматривающий введение новых санкций против Сирии и её ближайших союзников, в том числе России и Ирана.

Очередная попытка рассмотреть документ под названием «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке» была предпринята в понедельник, 14 января. Однако сенаторы-демократы вновь ее заблокировали. В итоге за рассмотрение законопроекта проголосовали 50 законодателей от Республиканской партии США (при необходимых 60 голосах), против высказались 43, в основном – представители Демократической партии и несколько примкнувших к ним независимых сенаторов, передает телеканал C-SPAN.

Как писал сайт kp.ru, попытка принять законопроект ранее уже провалилась 8 января, потом второй раз – 10 января. Дело в том, что демократы в сенате отказываются поддерживать любые документы, не направленные на возобновление работы федерального правительства, чьи учреждения в Штатах закрыты с 22 декабря.