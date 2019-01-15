Спасатели в Шахтах обнаружили тело второй жертвы взрыва

СЕГОДНЯ 05:53 2019-01-15T06:09:28+03:00

Предположительно, это женщина, которая жила в квартире на девятом этаже [видео]

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К утру вторника стало известно, что спасатели, работающие на месте трагедии в Шахтах, при разборе завалов обнаружили тело второй жертвы. Возможно, это женщина, которая жила в ой самой квартире на девятом этаже, где и произошел взрыв газа.

«Обнаружено тело второго погибшего. Предположительно, это женщина, проживавшая в квартире 72», - сообщили Интерфаксу в пресс-службе МЧС России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранним утром в понедельник, 14 января, прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме на улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области, в результате разрушены квартиры на двух этажах.

Ранее сообщалось об одной погибшей женщине. Еще семь человек были извлечены из-под завалов живыми и доставлены в больницу, судьба четырех оставалась неизвестной. Теперь спасатели ищут троих.

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