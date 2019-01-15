МИД Японии: Москва и Токио серьезно настроены подвести черту под проблемой мирного договора

СЕГОДНЯ 06:28 2019-01-15T06:48:32+03:00

14 января в Москве прошел первый раунд переговоров по проблеме мирного договора между Россией и Японией Фото: REUTERS

В японском министерстве отметили, что прошедшие 14 января переговоры «основывались именно на этом»

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В министерстве иностранных Японии назвали прошедший накануне в Москве первый раунд переговоров по мирному договору с Россией «серьезным и откровенным обменом мнениями». Представитель пресс-службы японского МИД отметил, что обе стороны показали готовность окончательно «подвести черту» под этой проблемой.

«Проблема мирного договора очень сложна, она остается неурегулированной уже долгие годы. Однако нынешние руководители Японии и России, как мы считаем, полны решимости собственными усилиями подвести черту под этим вопросом. Прошедшие в понедельник переговоры в Москве основывались именно на этом», - сказал он.

Японский дипломат добавил, что представители Токио в ходе состоявшихся дискуссий «ясно изложили свою позицию, в том числе по территориальной проблеме».

«Это был серьезный и откровенный обмен мнениями», - подчеркнул он.

По словам сотрудника МИД страны Восходящего Солнца, переговоры позволили подготовить визит премьера Японии Синдзо Абэ в Москву, который состоится 22 января, предает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 января состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с японским коллегой Таро Коно. По итогам переговоров глава МИД РФ заметил, что у Москвы и Токио до сих пор сохраняются разногласия по вопросам мирного договора. Однако, как подчеркнул дипломат, изначально позиции были диаметрально противоположными.

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