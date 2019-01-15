2019-01-15T07:39:11+03:00
В мире

Учителя Лос-Анджелеса объявили забастовку

Около 30 тысяч преподавателей 900 средних школ в понедельник не вышли на работу [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Забастовка учителей в Лос-АнджелесеЗабастовка учителей в Лос-АнджелесеФото: REUTERS
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В понедельник объявили забастовку более 30 тысяч преподавателей 900 средних школ Лос-Анджелеса (штат Калифорния), сообщает газета The New York Times.

Учителя требуют повышения зарплаты и уменьшения числа учеников в классах, а также найма дополнительных педагогов и библиотекарей. Издание отмечает, что это первая подобная акция протеста в США за три последних десятилетия.

Как пояснил преподаватель математики Стив Билек, неправильно считать, что учителя хотят только повышения оплаты труда: «Для одних проблема заключается в зарплате, для других – это число школьников в классе». Кроме того, многие его коллеги недовольны тем, что им приходится ехать на работу больше часа.

Преподаватели вышли на уличную акцию протеста в проливной дождь, они требуют больше денег и меньше нагрузки Фото: REUTERS

Преподаватели вышли на уличную акцию протеста в проливной дождь, они требуют больше денег и меньше нагрузкиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Отмечается, что на сегодняшний день в школах Лос-Анджелеса средняя численность учеников в классах составляет 42 человека, а зарплата школьного учителя в Калифорнии – около 75 тысяч долларов в год, тогда как в среднем по стране педагогам платят примерно 59 тысяч долларов в год.

Из-за забастовки учителей многие родители решили своих детей в школу не отправлять Фото: REUTERS

Из-за забастовки учителей многие родители решили своих детей в школу не отправлятьФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Между тем, школы в городе из-за забастовки преподавателей не закрывали: на время акции протеста мэрия наняла учителей со стороны. Однако большинство родителей предпочли не отправлять своих детей на уроки, оставить дома. По оценкам New York Times, стачка коснулась порядка 500 тысяч школьников.

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