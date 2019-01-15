Погода в Москве на 15 января 2019 года: ожидается снег с дождем

15 Янв. 07:10 2019-01-15T07:10:14+03:00

Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 15 января 2019 года

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Погода в Москве на 15 января 2019 года будет облачной с редкими прояснениями. Температура воздуха в городе значительно повысится - до -1..1 градуса в дневные часы, что приведет к выпадению небольших осадков, а именно снега с дождем.

Ночью же столбики термометров опустятся до уровня -8..-6 градусов и в ближайшую неделю больше не будут подниматься до нулевой отметки. Во вторник же из-за перепада температур на улицах возможна гололедица, местами достаточно сильная.

Ветер южного направления при этом разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление остается пониженным - 727 миллиметров ртутного столба, сообщает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал о том, что каждый день на этой неделе будет серым, промозглым и, почти наверняка, снежным.