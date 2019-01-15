2019-01-15T07:31:17+03:00
В мире

Более 13 тысяч литров шоколада вылилось на одну из дорог штата Аризона

Сладкий груз находился в прицепе-цистерне фуры, которая попала в небольшое ДТП
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Прицеп-цистерна перевернулась в результате аварии. Фото: @Arizona_DPSПрицеп-цистерна перевернулась в результате аварии. Фото: @Arizona_DPSФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Около 13,3 тысячи литров жидкого шоколада вылилось на проезжую часть одной из трасс близ американского города Флагстафф штата Аризона в понедельник, 14 января. Перевозившая сладкий груз фура перевернулась во время движения, что и привело к повреждению цистерны. Причиной же аварии, по предварительной версии, стала неисправность сцепления грузовика и прицепа.

"Река шоколада блокирует движение транспорта в западном направлении по трассе I-40 восточнее Флагстаффа. Автоцистерна, перевозившая 13,3 тыс. литров шоколада, перевернулась. Это будет самая сладкая уборка!", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Управления общественной безопасности Аризоны в Twitter.

На уборку шоколада понадобилось порядка четырех часов. Фото: @Arizona_DPS Фото: Twitter.com

На уборку шоколада понадобилось порядка четырех часов. Фото: @Arizona_DPSФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Между тем, как отмечает телеканал ABC News, сам водитель фуры в результате ДТП не пострадал. Движение по трассе было временно затруднено, поскольку специалистам понадобилось четыре часа на то, чтобы убрать с проезжей части весь шоколад.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года целая тонна жидкой сладости также вылилась на одну из дорог Германии. Причиной стало повреждение резервуара на шоколадной фабрике в городе Верль.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три станции метро Москвы временно закрыты из-за подтопления
Более 40 человек отравились угарным газом в одной из школ Канады
Погода в Москве на 15 января 2019 года: ожидается снег с дождем
Учителя Лос-Анджелеса объявили забастовку
МИД Японии: Москва и Токио серьезно настроены подвести черту под проблемой мирного договора
Спасатели в Шахтах обнаружили тело второй жертвы взрыва
Сенат США в третий раз не смог принять закон о санкциях против Сирии, России и Ирана
Тимошенко убеждена в своей победе на выборах президента Украины
Вице-адмирал США: Российские военные работают профессионально
На Украине придумали, как покончить с войной в Донбассе
На севере Москвы возле детской площадки убили человека
Мадуро назвал нового президента Бразилии Гитлером, «марионеткой» и «сектантом»
Глава NASA приедет в Россию с рабочим визитом
Патриархат в Стамбуле обнародовал текст томоса об автокефалии новой «церкви» Украины
Пожар на продуктовом складе в Рязанской области потушен