Более 13 тысяч литров шоколада вылилось на одну из дорог штата Аризона
Около 13,3 тысячи литров жидкого шоколада вылилось на проезжую часть одной из трасс близ американского города Флагстафф штата Аризона в понедельник, 14 января. Перевозившая сладкий груз фура перевернулась во время движения, что и привело к повреждению цистерны. Причиной же аварии, по предварительной версии, стала неисправность сцепления грузовика и прицепа.
"Река шоколада блокирует движение транспорта в западном направлении по трассе I-40 восточнее Флагстаффа. Автоцистерна, перевозившая 13,3 тыс. литров шоколада, перевернулась. Это будет самая сладкая уборка!", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Управления общественной безопасности Аризоны в Twitter.
На уборку шоколада понадобилось порядка четырех часов. Фото: @Arizona_DPSФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Между тем, как отмечает телеканал ABC News, сам водитель фуры в результате ДТП не пострадал. Движение по трассе было временно затруднено, поскольку специалистам понадобилось четыре часа на то, чтобы убрать с проезжей части весь шоколад.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года целая тонна жидкой сладости также вылилась на одну из дорог Германии. Причиной стало повреждение резервуара на шоколадной фабрике в городе Верль.