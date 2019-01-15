Более 13 тысяч литров шоколада вылилось на одну из дорог штата Аризона

СЕГОДНЯ 07:30 2019-01-15T07:31:17+03:00

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Около 13,3 тысячи литров жидкого шоколада вылилось на проезжую часть одной из трасс близ американского города Флагстафф штата Аризона в понедельник, 14 января. Перевозившая сладкий груз фура перевернулась во время движения, что и привело к повреждению цистерны. Причиной же аварии, по предварительной версии, стала неисправность сцепления грузовика и прицепа.

"Река шоколада блокирует движение транспорта в западном направлении по трассе I-40 восточнее Флагстаффа. Автоцистерна, перевозившая 13,3 тыс. литров шоколада, перевернулась. Это будет самая сладкая уборка!", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Управления общественной безопасности Аризоны в Twitter.

На уборку шоколада понадобилось порядка четырех часов. Фото: @Arizona_DPSФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Между тем, как отмечает телеканал ABC News, сам водитель фуры в результате ДТП не пострадал. Движение по трассе было временно затруднено, поскольку специалистам понадобилось четыре часа на то, чтобы убрать с проезжей части весь шоколад.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года целая тонна жидкой сладости также вылилась на одну из дорог Германии. Причиной стало повреждение резервуара на шоколадной фабрике в городе Верль.