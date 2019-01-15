2019-01-15T07:49:45+03:00
Происшествия

Более 40 человек отравились угарным газом в одной из школ Канады

Подавляющее большинство пострадавших состоит из учеников начальных классов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Причиной отравления, вероятнее всего, стала неисправность в системе отопленияПричиной отравления, вероятнее всего, стала неисправность в системе отопленияФото: REUTERS
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В минувший понедельник, 14 января, из начальной школы канадского города Монреаль были госпитализированы 35 учащихся и 8 сотрудников учреждения, у которых наблюдались симптомы отравления угарным газом.

Сообщается, что сначала за медицинской помощью обратились несколько десятков детей с жалобами на тошноту и головокружение, однако после того, как школу было решено эвакуировать, в скорую помощь поступило еще несколько подобных сообщений. Всего же их здания были выведены порядка 300 человек. Состояние пострадавших школьников и сотрудников образовательного учреждения оценивается как стабильное.

Согласно данным газеты Toronto Star, причиной утечки угарного газа могла стать техническая неисправность в системе отопления здания. Специалисты уже осмотрели школы, однако пока не стали озвучивать выводы.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года массовое отравление среди подростков было зафиксировано также в Санкт-Петербурге. В больницу поступили четверо учащихся, на которых было оказано воздействие парами ртути. Позже выяснилось, что один из ребят нашел в кустах банку с опасным веществом и решил поиграться "забавными шариками".

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