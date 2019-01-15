2019-01-15T08:11:11+03:00
Происшествия

Три станции метро Москвы временно закрыты из-за подтопления

Речь идет об "Окружной", "Верхних Лихоборах" и "Селигерской" платформах Люблинско-Дмитровской линии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Три станции московского метро закрыли из-за подтопленияТри станции московского метро закрыли из-за подтопленияФото: Евгения ГУСЕВА
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Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена временно закрыты из-за подтопления на участке между первыми двумя платформами. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

В настоящий момент над устранением последствий поступления воды работают более ста сотрудников служб Мосметро, Мосинжпроект и Мосметрострой. Опасности для инфраструктуры метрополитена не наблюдается.

"После уборки грунта и доппроверки всех систем движение будет открыто", - сообщается на странице Мосметро в Twitter.

На месте происшествия работают службы метро, Мосинжпроекта и Мосметростроя. Фото: @MetroOperativno

На месте происшествия работают службы метро, Мосинжпроекта и Мосметростроя. Фото: @MetroOperativno

Стоит отметить, что у временно закрытых станций "салатовой" ветки дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые рассказывают людям, как им лучше проехать до места назначения. Так, например, сейчас между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская" курсируют 50 автобусов компенсационного маршрута. Проезд на них совершенно бесплатный.

"Они едут по Дмитровскому шоссе с остановкой у метро (10) "Верхние Лихоборы". <...> Для проезда от метро (10) "Окружная" пользуйтесь МЦК", - говорится в сообщении на странице Мосгортранса в Twitter.

Отмечается, что автобусы КМ за это утро уже перевезли более пяти тысяч человек. Интервалы движения общественного транспорта менее 1 минуты.

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