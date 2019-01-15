2019-01-15T08:53:40+03:00
Политика

Президент Сербии рассказал о своем отношении к Путину

По словам Александра Вучича, он встречался с российским коллегой около 15 раз и даже был у него дома
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Сербии Александр Вучич и глава России Владимир ПутинПрезидент Сербии Александр Вучич и глава России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Сербии Александар Вучич считает своего российского коллегу Владимира Путина рациональным и серьезным человеком, в котором силен православный дух. По мнению лидера республики, глава РФ "не состоит из мифов", но все же ценит традиции.

Вучич рассказал, что за все время встречался с Владимиром Владимировичем около 15 раз и даже был у него дома. В тот день сербский политик купил икону и, нарушив все протоколы, пронес ее к Путину в обход установленных процедур. И даже несмотря на такие действия, президент России выказал доверие и уважение.

"Он не просто поставил икону где-то рядом, а сразу поставил ее на стол к стене, три раза перекрестился и поцеловал ее", - цитирует Вучича телеканал Pink.

Сербский лидер подчеркнул, что президент РФ принял его уже поздно вечером около 22:45. Вместе политики поговорили о православном духе и о том, как Путин относится к религии. Кроме того, по словам Вучича, российский глава сыграл ему на пианино.

Сайт kp.ru писал о том, что в октябре прошлого года президент Сербии посетил Москву, где на русском языке попросил Путина о помощи в разрешении конфликта с Косово. В скором времени Владимир Владимирович должен совершить ответный визит в республику.

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