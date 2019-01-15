В Москве закрыто метро Селигерская, Окружная и Верхние Лихоборы: пассажиров развозят бесплатные автобусы
Утром во вторник, 15 января, в Москве оказались закрыты станции метро Селигерская, Окружная и Верхние Лихоборы Люблинско-Дмитровской линии. Движение поездов по данному участку салатовой линии временно не осуществляется.
Сайт kp.ru писал о том, что пассажиров совершенно бесплатно развозят автобусы, курсирующие между Селигерской и Петровско-Разумовской с остановками у станций метро Верхние Лихоборы и 7-й автобусный парк. Сотрудники Мосгортранса координируют людей по маршруту прямо на месте.
Из-за подтопления в метро, временно не работают три станции: Селигерская, Верхние Лихоборы, Окружная.
"На линии – 56 автобусов. Интервал – меньше 1 минуты. Перевезено – 7500 пассажиров. Ситуация на остановках нормальная. С потоком пассажиров полностью справляемся", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Московского городского транспорта.
В скором времени движение поездов будет восстановлено. Фото: @MetroOperativnoФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Между тем, в метрополитене уточнили, что работы по ликвидации последствий подтопления находятся на финальной стадии. Поступавшая на пути почти полностью убрана. Движение будет восстановлено в течение ближайших часов.
"Первые поезда будут служебные – с измерительным оборудованием. Затем поедут пассажирские", - говорится в сообщении Мосметро в Twitter.