2019-01-15T09:17:40+03:00
Общество

В Москве закрыто метро Селигерская, Окружная и Верхние Лихоборы: пассажиров развозят бесплатные автобусы

Сотрудники столичной подземки работают над устранением последствий подтопления станций Селигерская, Окружная и Верхние Лихоборы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудники Мосгортранса помогают пассажирам с рассадкой по автобусам. Фото: @mosgortrans_ruСотрудники Мосгортранса помогают пассажирам с рассадкой по автобусам. Фото: @mosgortrans_ruФото: Twitter.com
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Утром во вторник, 15 января, в Москве оказались закрыты станции метро Селигерская, Окружная и Верхние Лихоборы Люблинско-Дмитровской линии. Движение поездов по данному участку салатовой линии временно не осуществляется.

Сайт kp.ru писал о том, что пассажиров совершенно бесплатно развозят автобусы, курсирующие между Селигерской и Петровско-Разумовской с остановками у станций метро Верхние Лихоборы и 7-й автобусный парк. Сотрудники Мосгортранса координируют людей по маршруту прямо на месте.

Из-за подтопления в метро, временно не работают три станции: Селигерская, Верхние Лихоборы, Окружная.

"На линии – 56 автобусов. Интервал – меньше 1 минуты. Перевезено – 7500 пассажиров. Ситуация на остановках нормальная. С потоком пассажиров полностью справляемся", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Московского городского транспорта.

В скором времени движение поездов будет восстановлено. Фото: @MetroOperativno Фото: Twitter.com

В скором времени движение поездов будет восстановлено. Фото: @MetroOperativnoФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Между тем, в метрополитене уточнили, что работы по ликвидации последствий подтопления находятся на финальной стадии. Поступавшая на пути почти полностью убрана. Движение будет восстановлено в течение ближайших часов.

"Первые поезда будут служебные – с измерительным оборудованием. Затем поедут пассажирские", - говорится в сообщении Мосметро в Twitter.

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