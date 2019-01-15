ЦБ, Минфин и ФАС призвали отменить комиссии за переводы внутри банков

СЕГОДНЯ 10:04 2019-01-15T10:26:35+03:00

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Взимание комиссий за денежные переводы в пределах одного кредитного учреждения является недопустимым. К такому выводу пришли Федеральная антимонопольная служба, Центральный банк России и министерство финансов.

"Обсуждение выявленных проблем и путей их решения проводилось на площадке ФАС как с представителями ЦБ, Минфина, Минэкономики, комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, комитета Госдумы по финансовому рынку, так и с участниками рынка", - заявили в антимонопольной службе.

В ведомстве подчеркнули, что после анализа ситуации в правительство был направлен доклад, в котором содержались предложения по закреплению на законодательном уровне требования о равной стоимости переводов для всех регионов России. В будущем же, согласно данным "Ъ", планируется не только подключить к данной системе все финансовые учреждения страны, но и ограничить максимальный размер комиссии за перевод тремя тысячами рублей.

Сайт kp.ru писал о том, что с конца сентября у нас в стране действует закон, который дает банкам право приостанавливать переводы своих клиентов. Организации могут использовать эту меру в случае, если есть подозрения относительно законности данных действий.