Боевики "Исламского государства"* захватили город в Нигерии

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-15T10:33:03+03:00

Машина нигерийской армии, поврежденная во время нападения террористов на населенный пункт Фото: REUTERS

Армия республики пыталась дать отпор террористам, но после ожесточенных боев все же отступила

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Боевики террористической группировки "Западноафриканская провинция Исламского государства" (ISWAP)* захватило город Ранн на северо-востоке Нигерии. Нападение было осуществлено в минувший понедельник, 14 января.

Армия республики пыталась дать отпор террористам, но однако удержать город так и не удалось. В ходе ожесточенных боев и перестрелок боевики подожгли часть жилых домов. В результате местным жителям пришлось бежать из населенного пункта.

Агентство Reuters уточняет, что информации об убитых и раненых в результате вооруженного конфликта пока не поступало.

Сайт kp.ru уже писал о том, что ISWAP это бывшая "Боко Харам"*. Группировка сменила название в 2015 году после того, как ее лидер Абубакар Шекау принес клятву верности другой террористической организации - "Исламское государство"*.

* - запрещенная в России террористическая организация.