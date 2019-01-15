Автопроизводители назвали самые популярные модели в 2018 году

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-15T10:33:55+03:00

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В 2018 году российский авторынок показал рост, увеличение продаж составило 13 процентов – до 1,8 млн автомобилей. Лидерство удерживает российский «АвтоВАЗ». За год были проданы 360 тысяч авто (+16%), на втором и третьем местах расположились Kia - 226 тыс.авто и Hyundai -178 тысяч.

Рейтинг продаж выглядит так:

АвтоВАЗ – 360 тысяч авто

Kia - 226 тысяч авто

Hyundai -178 тысяч авто

Renault — 137 тысяч авто

Toyota – 109 тысяч авто

Volkswagen - 106 тысяч авто

ГАЗ - 60,7 тысяч авто

Nissan -81 тысяч авто

Skoda - 82 тысяч авто

Ford — 53 тысяч авто

В премиум-сегменте первенство удерживают немцы.

Mercedes-Benz — 38 тыс. авто

BMW — 36 тыс. авто

Lexus — 24 тыс. авто

Audi — 16 тыс. авто

Land Rover — 9,8 тыс. авто

Самый впечатляющий рост показал Genesis, было продано 1,8 тыс. машин. Прирост составил 78%.

- Первые два месяца, скорее всего, авторынок продемонстрирует небольшой спад продаж, а потом ситуация выровняется. Если же мы увидим рост ставок по кредитам, валютные колебания, то изменений ждать не стоит, 2019 год не перебьет рекорды прошлого по уровню сделок, - рассказывает газете «Известия» аналитик по автопрому «ВТБ-Капитал» Владимир Беспалов.