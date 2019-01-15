Автопроизводители назвали самые популярные модели в 2018 году
В 2018 году российский авторынок показал рост, увеличение продаж составило 13 процентов – до 1,8 млн автомобилей. Лидерство удерживает российский «АвтоВАЗ». За год были проданы 360 тысяч авто (+16%), на втором и третьем местах расположились Kia - 226 тыс.авто и Hyundai -178 тысяч.
Рейтинг продаж выглядит так:
АвтоВАЗ – 360 тысяч авто
Kia - 226 тысяч авто
Hyundai -178 тысяч авто
Renault — 137 тысяч авто
Toyota – 109 тысяч авто
Volkswagen - 106 тысяч авто
ГАЗ - 60,7 тысяч авто
Nissan -81 тысяч авто
Skoda - 82 тысяч авто
Ford — 53 тысяч авто
В премиум-сегменте первенство удерживают немцы.
Mercedes-Benz — 38 тыс. авто
BMW — 36 тыс. авто
Lexus — 24 тыс. авто
Audi — 16 тыс. авто
Land Rover — 9,8 тыс. авто
Самый впечатляющий рост показал Genesis, было продано 1,8 тыс. машин. Прирост составил 78%.
- Первые два месяца, скорее всего, авторынок продемонстрирует небольшой спад продаж, а потом ситуация выровняется. Если же мы увидим рост ставок по кредитам, валютные колебания, то изменений ждать не стоит, 2019 год не перебьет рекорды прошлого по уровню сделок, - рассказывает газете «Известия» аналитик по автопрому «ВТБ-Капитал» Владимир Беспалов.