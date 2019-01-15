Движение поездов на наземном участке Филевской линии приостановлено

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-15T10:50:38+03:00

Движение остановилось еще на одной линии московского метро Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Работа "голубой" ветки столичной подземки была нарушена в пределах "Багратионовской" и "Кунцевской" станций

Изменить размер текста: A A

Движение поездов на наземном участке Филевской линии Московского метрополитена утром во вторник, 15 января, было временно приостановлено из-за технических неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Отмечается, что проблемы возникли в пределах четырех станциях "голубой" ветки от "Багратионовской" до "Кунцевской" по направлению движения из центра. Пассажиров призывали пользоваться Арбатско-Покровской линией. К настоящему моменту ситуацию уже удалось разрешить.

"Движение между "Кунцевской" и "Багратионовской" Филёвской линии восстановлено. Приносим извинения за неудобства", - сообщает Мосметро на своей странице в Twitter.

Между тем, по данным источника "Интерфакса", причиной остановки движения на "голубой" ветке стало задымление короба контактного рельса.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее проблемы возникли также на Селигерской, Окружной и Верхних Лихоборах. Станции были полностью закрыты на протяжении нескольких часов. Причиной являлось поступление воды на пути. К настоещему моменту движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии уже восстановлено.