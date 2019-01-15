Российских туристов предупредили о вспышках гриппа за границей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-15T10:56:34+03:00

В опасности могут оказаться отдыхающие, которые поехали в Исландию, Португалию, Швецию, Норвегию, Турцию

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Роспотребнадзор предупредил российских туристов, что поездки за границу в данное время года могут привести к проблемам со здоровьем. Сейчас во многих иностранных государствах бушует грипп и ОРВИ.

Желательно сделать прививку от простуды перед отправкой в Турцию, Исландию, Португалию, Швецию, Норвегию.

Активность вирусов все больше возрастает. Наибольшее распространение получил вирус гриппа А(Н1N1)09, отмечает Роспотребнадзор.

В указанных странах грипп широко распространен, а еще в восьми государствах отмечаются региональные вспышки, в четырех – локальные.

Центр контроля и профилактики заболеваний Грузии делится своей статистикой: по состоянию на 11 января 2019 года в стране активно распространяется вирус гриппа А(Н1N1)09, зафиксированы летальные исходы. Скончались 15 человек.

Минздрав Украины зафиксировал 25 смертей от гриппа, среди умерших есть один ребенок.

Россиянам предлагают делать прививки от гриппа, на сегодняшний день привиты всего 49% населения – более 70,8 млн человек, сообщает Утро.ру.