В метро после подтопления поезда возобновили движение на участке от "Окружной" до "Селигерской"
Поезда вновь стали курсировать по Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
- Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" вновь открыты для пассажиров. Движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии восстановлено, - сообщили в Московском метрополитене.
Напомним, в столичном метро утром 15 января произошло ЧП - затопило участок между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". В связи с этим пришлось временно закрыть три станции: "Окружную", "Верхние Лихоборы" и "Селигерскую". Поезда ходили только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово".
- Спасибо работникам Мосметро. В течение шести часов была ликвидирована достаточно сложная чрезвычайная ситуация, связанная с подтоплением тоннеля на Люблинско-Дмитровской линии. Все работали слаженно и оперативно, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Пока в столичном метро не говорят о причинах подтопления. Их выясняют работники служб Мосинжпроекта и Мосметростроя. Кстати, уже проведенное обследование специалистами показало, что никаких проблем для инфраструктуры метро нет. Именно поэтому сразу же после уборки грунта и дополнительной проверки всех систем движение поездов на линии было открыто. Сначала поехали первые поезда без пассажиров, позже с людьми.
- Откуда вода то там взялась? Есть гарантия, что такое не повторится в будущем? - стали интересоваться в соцсетях пассажиры.
Напомним, что в настоящее время на станции метро "Окружная" ведутся работы по созданию второго выхода из метро. Рядом находится река Лихоборка. Есть версия, что из-за потепления могли прорвать грунтовые воды.