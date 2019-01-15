В метро после подтопления поезда возобновили движение на участке от "Окружной" до "Селигерской"

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-15T11:07:55+03:00

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Поезда вновь стали курсировать по Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

- Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" вновь открыты для пассажиров. Движение на северном участке Люблинско-Дмитровской линии восстановлено, - сообщили в Московском метрополитене.

Напомним, в столичном метро утром 15 января произошло ЧП - затопило участок между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". В связи с этим пришлось временно закрыть три станции: "Окружную", "Верхние Лихоборы" и "Селигерскую". Поезда ходили только между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово".

- Спасибо работникам Мосметро. В течение шести часов была ликвидирована достаточно сложная чрезвычайная ситуация, связанная с подтоплением тоннеля на Люблинско-Дмитровской линии. Все работали слаженно и оперативно, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пока в столичном метро не говорят о причинах подтопления. Их выясняют работники служб Мосинжпроекта и Мосметростроя. Кстати, уже проведенное обследование специалистами показало, что никаких проблем для инфраструктуры метро нет. Именно поэтому сразу же после уборки грунта и дополнительной проверки всех систем движение поездов на линии было открыто. Сначала поехали первые поезда без пассажиров, позже с людьми.

- Откуда вода то там взялась? Есть гарантия, что такое не повторится в будущем? - стали интересоваться в соцсетях пассажиры.

Напомним, что в настоящее время на станции метро "Окружная" ведутся работы по созданию второго выхода из метро. Рядом находится река Лихоборка. Есть версия, что из-за потепления могли прорвать грунтовые воды.