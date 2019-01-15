В Раде назвали «черметом» корабли, переданные Украине западными партнерами

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-15T11:08:26+03:00

По мнению депутата Игоря Мосийчука, сейчас у незалежной фактически нет собственного флота

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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук назвал "черметом" военные корабли, переданные Украине западными партнерами. По его мнению, такие суда не могут оказать значительного влияния на ситуацию в стране или же заставить другие государства считаться с Киевом, поскольку для этого нужен мощный флот.

"Мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране. А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию", - сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

Мосийчук подчеркнул, что сейчас Украина должна активно развивать собственное судостроение и размещать заказы на постройку кораблей внутри страны.

Напомним, в сентябре прошлого года киевские власти приобрели у американцев патрульные катера Cutters Drummond и Cushing класса "Island". Комментируя покупку, президент Украины Петр Порошенко назвал ее "подарком" со стороны Соединенных Штатов, который на деле обошелся в 9 миллионов долларов.

При этом, как сообщал сайт kp.ru, сами США списали данные катера более 30 лет назад и с того момента совсем их не использовали.