В Раде назвали «черметом» корабли, переданные Украине западными партнерами
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук назвал "черметом" военные корабли, переданные Украине западными партнерами. По его мнению, такие суда не могут оказать значительного влияния на ситуацию в стране или же заставить другие государства считаться с Киевом, поскольку для этого нужен мощный флот.
"Мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране. А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию", - сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.
Мосийчук подчеркнул, что сейчас Украина должна активно развивать собственное судостроение и размещать заказы на постройку кораблей внутри страны.
Напомним, в сентябре прошлого года киевские власти приобрели у американцев патрульные катера Cutters Drummond и Cushing класса "Island". Комментируя покупку, президент Украины Петр Порошенко назвал ее "подарком" со стороны Соединенных Штатов, который на деле обошелся в 9 миллионов долларов.
При этом, как сообщал сайт kp.ru, сами США списали данные катера более 30 лет назад и с того момента совсем их не использовали.
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