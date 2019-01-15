Володин посчитал невозможным возвращение России к работе в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-15T11:23:31+03:00

Председатель Госдумы указал на то, что ассамблея так и не исключила санкционные статьи из регламента

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Возвращение России к работе в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы на данный момент невозможно, поскольку из регламента организации так и не были исключены санкционные статьи. Такое заявление председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал во время встречи со спикером сейма Финляндии Паулой Рисикко.

"Исходя из того, что регламент не изменен и эта норма в нем осталась, мы считаем для себя невозможным участие в работе Парламентской ассамблеи, где боятся слышать другую точку зрения", - сказал российский депутат.

Он напомнил, что Москва выступает за верховенство устава Совета Европы, где сказано о наличии равных прав к всех стран-участниц. Что же касается нормы регламента, которая позволяет лишать полномочий национальные делегации, то, по мнению Володина, она является частью "атавизма диктаторских государств".

"Это недопустимо. Считаем правильным, чтобы национальные парламенты высказали свою позицию по этому вопросу", - цитирует ТАСС председателя Госдумы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Володин уже высказывал аналогичную позицию. Он говорил о том, что Россия вернется в ПАСЕ лишь тогда, когда там "одумаются" и примут решения, соответствующие демократическим принципам.