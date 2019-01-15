Москвичи стали реже арендовать дачи на новогодние праздники

СЕГОДНЯ 11:25 2019-01-15T11:25:36+03:00

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Жители московского региона в этом году предпочитали проводить новогодние каникулы в бутик-отелях или камерных домах, а вот спрос на подмосковные дачи серьезно снизился. В сравнении с прошлым годом он сократился на 23 процента. Эксперты видят сразу несколько причин для такой статистике: во-первых, многие стараются экономить и отмечать праздники дома. Во-вторых, многие не хотят утруждать себя встречей с собственниками, подписанием документов, а отдают предпочтение гостиницам и отеля и камерным домам, где все было готово к празднеству.

В последние годы ассортимент подобных предложений расширяется, увеличивается и число тех, кто вместо аренды частного загородного дома выбирает качественный сервис.

Отрицательная динамика спроса наблюдается уже несколько лет подряд, снижение началось в 2016 -м, тогда впервые снижение составило восемь процентов. В 2017-м году снижение составило 10 процентов, а в 2018-м – 20%, сообщает газета «Известия».

Кстати, в этом году средние расходы россиян на встречу 2019-го и праздничную неделю составили 13 870 рублей. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В прошлом году сумма была больше — 14 195 рублей. И это практически сенсация, поскольку, как утверждают социологи, такое наблюдается впервые за долгие годы — до этого расходы наших граждан на Новый год только росли.