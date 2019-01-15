Мосметро выдаст справки пассажирам, опоздавшим на работу из-за подтопления путей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-15T11:40:14+03:00

Также при наличии серьезных претензий к работе столичной подземки можно подать заявление о возмещении материального ущерба

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Московский метрополитен займется оформлением справок для пассажиров, которые утром во вторник, 15 января, опоздали на работу из-за приостановки движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии. Такое заявление сделали в пресс-службе столичной подземки.

Отмечается, что пассажиры могут получить как устное, так и письменное подтверждение инцидента. Если же из-за проблем в метро гражданин опоздал на другие виды транспорта, например, на самолет, то он может написать заявление на имя начальника подземки о возмещении материального ущерба. Для этого к претензии необходимо приложить документы, подтверждающие слова пострадавшей стороны, сообщает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром во вторник в московском метрополитене произошло ЧП - затопило один из участков Люблинско-Дмитровской линии. В результате пришлось временно закрыть станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Поезда курсировали лишь между "Петровско-Разумовской" и "Зябликово". На устранения последствий подтопления ушло шесть часов. Все это время пассажиров развозили бесплатные автобусы.