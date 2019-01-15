Движение по улице Ферганской в Москве перекрыто из-за провала грунта
На одном из участков Ферганской улицы в Москве произошло проседание грунта. В результате инцидента движение транспорта в данном районе во вторник, 15 января, было временно перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.
На улице Ферганской в Москве провалился грунт.
Уточняется, что доступ автомобилям закрыт на участке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда. В ЦОДД рекомендуют объезжать улицу именно этими путями или по Сормовскому проезду.
"Городские службы делают все возможное, чтобы скорее восстановить движение на Ферганской улице", - сообщает Центр в своем микроблоге в Twitter.
Улица является дублером Волгоградского и Рязанского проспектов
Напомним, что ранее проблемы возникли также в столичном метрополитене. Сайт kp.ru писал о том, что участок Люблинско-Дмитровской линии, включающий станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", оказался подтоплен. И руководство подземки вынуждено было закрыть эти платформы для пассажиров.