Ученые назвали главную опасность недосыпа

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-15T12:11:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Хронический недосып может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В группе риска значатся те люди которые отдыхают меньше шести часов в сутки. К такому выводу пришла международная группа исследователей из США и Испании.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие порядка четырех тысяч жителей Испании. На протяжении целого месяца все добровольцы носили на себе специальный аппарат — актиграф. Это устройство следит за состоянием организма и фиксирует сна и бодрствования.

После участия в акции все добровольцы прошли обследование на компьютерном томографе. В результате, оказалось, что у тех, кто спал меньше шести часов в сутки, риск развития атеросклероза оказался на 27% выше, чем у тех, кто полноценно отдыхал каждый день, пишет сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, ученым удалось установить, что на риск развития сердечных заболеваний влияет не только продолжительность сна, но и его качество. В частности, беспокойный сон с частыми пробуждениями также способствовал ослаблению сосудистой системы, пишет ФАН.