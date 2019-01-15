2019-01-15T12:11:50+03:00
Наука

Ученые назвали главную опасность недосыпа

Беспокойный и непродолжительных сон ослабляет сосудистую систему
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ученые рассказали об опасности хронического недосыпаУченые рассказали об опасности хронического недосыпаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Хронический недосып может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В группе риска значатся те люди которые отдыхают меньше шести часов в сутки. К такому выводу пришла международная группа исследователей из США и Испании.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие порядка четырех тысяч жителей Испании. На протяжении целого месяца все добровольцы носили на себе специальный аппарат — актиграф. Это устройство следит за состоянием организма и фиксирует сна и бодрствования.

После участия в акции все добровольцы прошли обследование на компьютерном томографе. В результате, оказалось, что у тех, кто спал меньше шести часов в сутки, риск развития атеросклероза оказался на 27% выше, чем у тех, кто полноценно отдыхал каждый день, пишет сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, ученым удалось установить, что на риск развития сердечных заболеваний влияет не только продолжительность сна, но и его качество. В частности, беспокойный сон с частыми пробуждениями также способствовал ослаблению сосудистой системы, пишет ФАН.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В 2019 году на перевооружение Вооруженных сил России потратят один триллион рублей
Новые меры по льготной ипотеке для семей согласовало правительство
Роскомнадзор повторно потребовал от Google присоединиться к ФГИС
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о проведении экспертизы комикса о Дэдпуле
Голикова указала на снижение уровня бедности в России
В Германии отменили спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Движение по улице Ферганской в Москве перекрыто из-за провала грунта
Орешкин назвал уровень неравенства в России недопустимо высоким
В России предложили ввести налог на выезд из страны
Мосметро выдаст справки пассажирам, опоздавшим на работу из-за подтопления путей
Москвичи стали реже арендовать дачи на новогодние праздники
Володин прокомментировал перспективы возвращения России к работе в ПАСЕ
В Раде назвали «черметом» корабли, переданные Украине западными партнерами
В метро после подтопления поезда возобновили движение на участке от "Окружной" до "Селигерской"
NYT: Трамп обсуждал выход США из НАТО и может вернуться к этой идее
Российских туристов предупредили о вспышках гриппа за границей
Движение поездов на наземном участке Филевской линии приостановлено
Автопроизводители назвали самые популярные модели в 2018 году
Боевики "Исламского государства"* захватили город в Нигерии
ЦБ, Минфин и ФАС призвали отменить комиссии за переводы внутри банков
Песков ответил на вопрос о пенсии и зарплате Путина
На поверхности обратной стороны Луны взошли первые семена хлопка