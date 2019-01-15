Голикова указала на снижение уровня бедности в России

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-15T12:31:17+03:00

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В России наблюдается снижение численности граждан, живущих за чертой бедности. Только за первые девять месяцев 2018 года данный показатель потерял 0,5 процентного пункта. Такую информацию вице-председатель правительства Татьяна Голикова озвучила во время выступления на Гайдаровском форуме.

Согласно данным Росстата, еще в 2015-2016 годах уровень бедности по стране в целом составлял 13,3%, а в 2017 году он опустился до 13,2% впервые с 2012 года. По итогам же первых девяти месяцев 2018-го данный показатель остановился на отметке 13,3%, что все равно ниже аналогичного периода прошлого года (13,8%).

Голикова добавила, что сейчас межведомственная группа министерства труда уже приступила к разработке новой методики расчета прожиточного минимума. Результаты данной работы должны быть представлены в 2020 году, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на этом же форуме глава Минэкономразвития России Максим Орешкин оценил уровень экономического неравенства в нашей стране, назвав его недопустимо высоким.