Роскомнадзор повторно потребовал от Google присоединиться к ФГИС

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-15T12:51:05+03:00

Ранее американская корпорация уже была оштрафована за то, что не фильтровала контент

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Роскомнадзор направил в американскую корпорацию Google еще одно письмо с требованием присоединиться к Федеральной государственной информационной системе, которая позволяет фильтровать запрещенный в России контент. Об этом сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее корпорация уже была оштрафована на 500 тысяч рублей за неприсоединение к ФГИС. Все поиски обязались последовать данному требованию, однако лишь Google его проигнорировала. Тогда в Роскомнадзоре возбудили админстративное дело и пригрозили завести еще одно в случае дальнейшего неисполнения российского законодательства.

По словам Ампелонского, Google до сих пор не выплатила выписанный ей штраф, однако у руководства компании все еще есть такой шанс.

"Пока нет. У них еще есть время до 20 февраля", - цитирует ТАСС пресс-секретаря ведомства.