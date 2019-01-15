2019-01-15T13:03:24+03:00
Экономика

Новые меры по льготной ипотеке для семей согласовало правительство

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, будет увеличен период льготной процентной ставки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Новые меры по льготной ипотеке для семей согласовало правительствоНовые меры по льготной ипотеке для семей согласовало правительствоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о новвоведениях, касающихся льготной ипотеки для семей, на Гайдаровском форуме.

По ее словам, изменения коснутся увеличиния периода льготной процентной ставки или установления льготной процентной ставки на весь период кредита.

Также ожидается, что банки будут возмещать деньги в обмен на списание долга для семьи, где родился третий ребёнок. Но в этом случае речь идёт о сумме не более 450 тысяч рублей.

Также Голикова подчеркнула, что семьям будут предоставлены субсидии исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на четыре процентных пункта, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что льготную ипотеку собираются продлить до 2024 года. Семьям с детьми кредит на жилье предоставляется под 6% годовых.

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