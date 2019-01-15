2019-01-15T13:19:45+03:00
Общество

В Бельгии похитили картину Микеланджело

Полотно украшало церковь коммуны Зеле
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Бельгии похищена картина МикеланджелоВ Бельгии похищена картина МикеланджелоФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В бельгийской коммуне Зеле неизвестные похитили из церкви Святого Людгера старинную картину. Предположительно, полотно принадлежало кисти Микеланджело Буонарроти, однако эксперты не исключают, что картину мог написать и ученик знаменитого итальянца Марчелло Венусти, который работал в схожем стиле.

По данным Интерпола, картина была похищена ранним утром 11 января примерно с 5:00 до 6:00 по местному времени. На исчезновение картины обратили внимание две прихожанки, которые пришли возложить цветы на алтарь. Стражи порядка полагают, что грабитель мог пробраться в помещение через ризницу, пишет сайт «Свободная пресса».

Отметим, что перед тем, как была обнаружена пропажа живущая неподалеку от церкви женщина обратила внимание на подозрительного прохожего. Когда она навела на него фонарь, мужчина сразу сбежал. По словам свидетеля, это был молодой человек лет двадцати, одетый в темную одежду, пишет сайт argumenti.ru.

В настоящее время полиция занимается сбором свидетельских показаний и разыскивает картину.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев: США сами постоянно дают подпитку идее о дедолларизации
В Подмосковье оборудуют более 200 прорубей для купания
В 2019 году на Украине пройдут шесть международных учений
Медведев предложил к февралю 2020 года снять избыточные требования к бизнесу
684 автомобилей BMW отзовут в России из-за проблем с программным обеспечением
Эрдоган заявил, что готовится 23 января к встрече с Владимиром Путиным
Китай раскритиковал США за неуважение к участникам "Северного потока—2"
РЖД: невозвратные билеты на поезда появятся в продаже с 20 января
Швед Кристофер Ольссон теперь - полузащитник "Краснодара"
Александр Овечкин вышел на 14-е место по числу заброшенных шайб в НХЛ
Медведев прокомментировал аресты топ-менеджеров компаний в разных странах мира
Суд Таиланда вынес приговор секс-тренеру Лесли и Насте Рыбке
ФНС запретила осуществлять переводы на счета онлайн-казино Azino777
В 2019 году на перевооружение Вооруженных сил России потратят один триллион рублей
Новые меры по льготной ипотеке для семей согласовало правительство
Роскомнадзор повторно потребовал от Google присоединиться к ФГИС