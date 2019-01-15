В Бельгии похитили картину Микеланджело

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-15T13:19:45+03:00

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В бельгийской коммуне Зеле неизвестные похитили из церкви Святого Людгера старинную картину. Предположительно, полотно принадлежало кисти Микеланджело Буонарроти, однако эксперты не исключают, что картину мог написать и ученик знаменитого итальянца Марчелло Венусти, который работал в схожем стиле.

По данным Интерпола, картина была похищена ранним утром 11 января примерно с 5:00 до 6:00 по местному времени. На исчезновение картины обратили внимание две прихожанки, которые пришли возложить цветы на алтарь. Стражи порядка полагают, что грабитель мог пробраться в помещение через ризницу, пишет сайт «Свободная пресса».

Отметим, что перед тем, как была обнаружена пропажа живущая неподалеку от церкви женщина обратила внимание на подозрительного прохожего. Когда она навела на него фонарь, мужчина сразу сбежал. По словам свидетеля, это был молодой человек лет двадцати, одетый в темную одежду, пишет сайт argumenti.ru.

В настоящее время полиция занимается сбором свидетельских показаний и разыскивает картину.