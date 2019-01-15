Швед Кристофер Ольссон теперь - полузащитник "Краснодара"
Тихо, без лишних шумих руководство Краснодара подписало одного из самых техничных, молодых игроков, чем усилило центр поля.
Если судить по немногочисленным постам фанатов в социальных сетях и на форумах, они довольны трансфером и верят, что Ольссон может усилить полузащиту команды.
Кристофер Ольссон, играющий так же за сборную Швеции, (которая кстати обыграла сборную России в рамках Лиги Наций) перешел в Краснодар из стокгольмского АИКа, куда попал в свое время из датского "Мидтьюланна".
За свою пока еще не продолжительную футбольную карьеру Кристофер Ольссон успел побыть и игроком Арсенала, юношеской команды.
Ближайшие матчи Краснодара в рамках 1/16 Лиги Европы пройдут 14-го и 21-го февраля, и, возможно, мы уже сможем засвидетельствовать шведского хавбека в игре за новый клуб.