2019-01-15T13:57:05+03:00
Политика

Медведев прокомментировал аресты топ-менеджеров компаний в разных странах мира

По его словам, "в обществе идет попытка перекроения архитектуры международной торговли"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Премьер-министр РФ прокомментировал аресты топ-менеджеров компаний в разных странах мира Фото: Александр Астафьев/ТАССПремьер-министр РФ прокомментировал аресты топ-менеджеров компаний в разных странах мира Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал политику ряда стран, касающейся арестов топ-менеджеров компаний.

Политик считает, что "в обществе наблюдается давление и попытка перекроения архитектуры международной торговли".

Во время выступления на Гайдаровском форуме Медведев отметил, что заявил, что причины неопределенности в экономике понятны - это спор за развитие технологий и технологический процесс.

Однако, по словам политика, некая неопределенность создается и целенаправленно, сообщает "РИА-Новости".

- Я имею в виду политику агрессивного экономического и политического давления, которые в последнее время взяли на вооружение отдельные страны - от незаконных санкций и торговых переговоров с позиции силы до ареста зарубежных топ-менеджеров, - заявил Медведев.

Премьер-министр также подчеркнул, что подобные ограничения распространяются не на одно государство и ситуация выглядит более угрожающей: она захватывает тысячи банков и компаний.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев: США сами постоянно дают подпитку идее о дедолларизации
В Подмосковье оборудуют более 200 прорубей для купания
В 2019 году на Украине пройдут шесть международных учений
Медведев предложил к февралю 2020 года снять избыточные требования к бизнесу
684 автомобилей BMW отзовут в России из-за проблем с программным обеспечением
Эрдоган заявил, что готовится 23 января к встрече с Владимиром Путиным
Китай раскритиковал США за неуважение к участникам "Северного потока—2"
РЖД: невозвратные билеты на поезда появятся в продаже с 20 января
Швед Кристофер Ольссон теперь - полузащитник "Краснодара"
Александр Овечкин вышел на 14-е место по числу заброшенных шайб в НХЛ
Суд Таиланда вынес приговор секс-тренеру Лесли и Насте Рыбке
В Бельгии похитили картину Микеланджело
ФНС запретила осуществлять переводы на счета онлайн-казино Azino777
В 2019 году на перевооружение Вооруженных сил России потратят один триллион рублей
Новые меры по льготной ипотеке для семей согласовало правительство
Роскомнадзор повторно потребовал от Google присоединиться к ФГИС