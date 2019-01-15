Медведев прокомментировал аресты топ-менеджеров компаний в разных странах мира
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал политику ряда стран, касающейся арестов топ-менеджеров компаний.
Политик считает, что "в обществе наблюдается давление и попытка перекроения архитектуры международной торговли".
Во время выступления на Гайдаровском форуме Медведев отметил, что заявил, что причины неопределенности в экономике понятны - это спор за развитие технологий и технологический процесс.
Однако, по словам политика, некая неопределенность создается и целенаправленно, сообщает "РИА-Новости".
- Я имею в виду политику агрессивного экономического и политического давления, которые в последнее время взяли на вооружение отдельные страны - от незаконных санкций и торговых переговоров с позиции силы до ареста зарубежных топ-менеджеров, - заявил Медведев.
Премьер-министр также подчеркнул, что подобные ограничения распространяются не на одно государство и ситуация выглядит более угрожающей: она захватывает тысячи банков и компаний.