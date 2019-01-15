2019-01-15T13:49:27+03:00
Экономика

РЖД: невозвратные билеты на поезда появятся в продаже с 20 января

Они помогут сэкономить пассажирам от 5% до 20% цены билета
Мария САННИКОВА
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ФОТО ИТАР-ТАСС/ Артем КоротаевФОТО ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
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Гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов рассказал о введении невозвратных билетов на поезда.

«Невозвратный билет будет обозначен соответствующей иконкой. Вы увидите ее с 20 января. Она на сайте будет рядом с соответствующим невозвратным тарифом», — рассказал Петр Иванов во время интервью РИА Новости.

По его словам, билеты такой категории будут продавать на двухэтажные сидячие поезда, которые будут следовать из Москвы в Воронеж, и на купейные вагоны поезда 26/25 Москва-Ижевск. Поезда такого следования начнут ходить с 19 апреля текущего года. На эти поезда будут продаваться не только невозвратные билеты. Привычные для пассажиров возвратные билеты сохранятся.

Продажа билетов на поезда дальнего следования откроется в пилотном режиме, а впоследствии — распространится на другие поезда АО «ФПК» с вагонами СВ, купе и местами для сидения.

Стоимость поездки по «невозвратному» билету будет ниже, чем по «возвратному». Разница в стоимости будет варьироваться от поезда и периода совершения поездки. Таким образом , пассажиры смогут сэкономить от 5% до 20% от цены билета.

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