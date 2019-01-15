2019-01-15T13:41:35+03:00
Спорт

Александр Овечкин вышел на 14-е место по числу заброшенных шайб в НХЛ

Хоккеист отличился в матче против "Сент-Луиса"
Дарья КРЫЛОВА
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Александр Овечкин празднует очередную заброшенную шайбу.Александр Овечкин празднует очередную заброшенную шайбу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рекордную, но не победную шайбу Александр забросил в матче регулярного чемпионата НХЛ против Сент-Луиса.

Поразившая ворота Джейка Аллена шайба стала 640-й в карьере Овечкина, но не принесла вашингтонцам победу в этой игре. Столичные проиграли со счетом 1:4.

Однако, единичный неудачный матч не может затмить блистательной статистики Овечкина. По забитым голам за карьеру Дейвом Андрейчуком – 640, но Александр не собирается останавливаться на достигнутом.

Его цель – сместить с престола Уэйна Гретцки (894 шайбы), и по мнению многих экспертов у Овечкина еще есть время и возможности, чтобы ее достичь.

Россиянин является лучшим снайпером среди всех действующих хоккеистов НХЛ, более того вышел на шестое место по голам в большинстве – он отличился 238 раз при численном преимуществе соперника.

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