Александр Овечкин вышел на 14-е место по числу заброшенных шайб в НХЛ
Рекордную, но не победную шайбу Александр забросил в матче регулярного чемпионата НХЛ против Сент-Луиса.
Поразившая ворота Джейка Аллена шайба стала 640-й в карьере Овечкина, но не принесла вашингтонцам победу в этой игре. Столичные проиграли со счетом 1:4.
Однако, единичный неудачный матч не может затмить блистательной статистики Овечкина. По забитым голам за карьеру Дейвом Андрейчуком – 640, но Александр не собирается останавливаться на достигнутом.
Его цель – сместить с престола Уэйна Гретцки (894 шайбы), и по мнению многих экспертов у Овечкина еще есть время и возможности, чтобы ее достичь.
Россиянин является лучшим снайпером среди всех действующих хоккеистов НХЛ, более того вышел на шестое место по голам в большинстве – он отличился 238 раз при численном преимуществе соперника.