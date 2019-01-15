Суд Таиланда вынес приговор секс-тренеру Лесли и Насте Рыбке

СЕГОДНЯ 13:36 2019-01-15T13:46:07+03:00

В настоящий момент пикапер и его спутница ожидают депортации в Россию

Изменить размер текста: A A

Тайский суд приговорил секс-тренера Алекса Лесли (Александра Кириллова) и его ученицу Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) к условным срокам и фактическому заключению. Аналогичные вердикты по делу о проведении нелегальных тренингов по соблазнению были вынесены и в отношении остальных шести фигурантов.

Отмечается, что все молодые люди признали свою вину. При этом они уже отсидели в тюрьме более девяти месяцев, тем самым полностью покрыв вынесенный судом вердикт. Согласно данным РИА Новости, в настоящий момент пикапер, его спутница и остальные фигуранты дела ожидают депортации на родину. Среди них есть не только россияне, но и граждане Белоруссии.

alex.lesley Cекс-тренер Алекс Лесли и его ученица Настя Рыбка

Напомним, что 25 февраля полицейские Таиланда ворвались в одну из гостиниц Паттайи, где в тот момент проходили занятия по пикапу. Всех организаторов, в том числе Лесли и Рыбку, арестовали.

Уже в отделении участникам семинара предъявили обвинения в незаконной предпринимательской деятельности на территории страны и нарушении визового режима.

nastya_rybka.ru Насте Рыбке и ее гуру Алексу Лесли грозило до двух лет за незаконные секс-тренинги

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У Насти Рыбки трое брошенных детей!

«Охотница за миллионерами» рассказала Радио «Комсомольская правда», что сейчас у нее нет ни времени, ни желания заниматься своими отпрысками (подробности)

В ТЕМУ

Сразу после тренингов Лесли и Рыбка собирались лететь в США за политическим убежищем

Жизнь подкинула нам совершенно непредсказуемый поворот. И вместо обычных, в принципе, эксцентричных персонажей, которые смогли убедить себя и других (в том числе высокопоставленных людей) в своем секс-авторитете, Лесли и Рыбка неожиданно для всех стали зеками. Причем зеками международного, политического масштаба (подробности)