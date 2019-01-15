Суд Таиланда вынес приговор секс-тренеру Лесли и Насте Рыбке
Тайский суд приговорил секс-тренера Алекса Лесли (Александра Кириллова) и его ученицу Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) к условным срокам и фактическому заключению. Аналогичные вердикты по делу о проведении нелегальных тренингов по соблазнению были вынесены и в отношении остальных шести фигурантов.
Отмечается, что все молодые люди признали свою вину. При этом они уже отсидели в тюрьме более девяти месяцев, тем самым полностью покрыв вынесенный судом вердикт. Согласно данным РИА Новости, в настоящий момент пикапер, его спутница и остальные фигуранты дела ожидают депортации на родину. Среди них есть не только россияне, но и граждане Белоруссии.
Напомним, что 25 февраля полицейские Таиланда ворвались в одну из гостиниц Паттайи, где в тот момент проходили занятия по пикапу. Всех организаторов, в том числе Лесли и Рыбку, арестовали.
Уже в отделении участникам семинара предъявили обвинения в незаконной предпринимательской деятельности на территории страны и нарушении визового режима.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
У Насти Рыбки трое брошенных детей!
«Охотница за миллионерами» рассказала Радио «Комсомольская правда», что сейчас у нее нет ни времени, ни желания заниматься своими отпрысками (подробности)
В ТЕМУ
Сразу после тренингов Лесли и Рыбка собирались лететь в США за политическим убежищем
Жизнь подкинула нам совершенно непредсказуемый поворот. И вместо обычных, в принципе, эксцентричных персонажей, которые смогли убедить себя и других (в том числе высокопоставленных людей) в своем секс-авторитете, Лесли и Рыбка неожиданно для всех стали зеками. Причем зеками международного, политического масштаба (подробности)