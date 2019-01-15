2019-01-15T13:46:07+03:00
Происшествия

Суд Таиланда вынес приговор секс-тренеру Лесли и Насте Рыбке

В настоящий момент пикапер и его спутница ожидают депортации в Россию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Алекс Лесли и Настя РыбкаАлекс Лесли и Настя РыбкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Тайский суд приговорил секс-тренера Алекса Лесли (Александра Кириллова) и его ученицу Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) к условным срокам и фактическому заключению. Аналогичные вердикты по делу о проведении нелегальных тренингов по соблазнению были вынесены и в отношении остальных шести фигурантов.

Отмечается, что все молодые люди признали свою вину. При этом они уже отсидели в тюрьме более девяти месяцев, тем самым полностью покрыв вынесенный судом вердикт. Согласно данным РИА Новости, в настоящий момент пикапер, его спутница и остальные фигуранты дела ожидают депортации на родину. Среди них есть не только россияне, но и граждане Белоруссии.

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Cекс-тренер Алекс Лесли и его ученица Настя Рыбка
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Напомним, что 25 февраля полицейские Таиланда ворвались в одну из гостиниц Паттайи, где в тот момент проходили занятия по пикапу. Всех организаторов, в том числе Лесли и Рыбку, арестовали.

Уже в отделении участникам семинара предъявили обвинения в незаконной предпринимательской деятельности на территории страны и нарушении визового режима.

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Насте Рыбке и ее гуру Алексу Лесли грозило до двух лет за незаконные секс-тренинги
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