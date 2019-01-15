2019-01-15T14:13:05+03:00
Политика

Эрдоган заявил, что готовится 23 января к встрече с Владимиром Путиным

Об этом рассказал президент Турции после выступления в парламенте
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эрдоган заявил, что готовится 23 января к встрече с Владимиром ПутинымЭрдоган заявил, что готовится 23 января к встрече с Владимиром ПутинымФото: пресс-служба президента РФ
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил желание провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 23 января.

- С большой долей вероятности встретимся с Путиным в среду, 23 января, - отметил Эрдоган после выступления в турецком парламенте.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Конгресс США решил узнать «все тайны» встреч Трампа с Путиным. Комитет палаты представителей намерен провести слушания по переговорам президентов Америки и России. По мнению Комитета палаты представителей конгресса США американцам рассказывают не всю правду о встречах президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

В сентябре прошлого года в Сочи состоялась встреча Эрдогана и Путина. Она длилась почти 4,5 часа.

После встречи с Эрдоганом президент России заявил, что отношения РФ и Турции развиваются энергично и позитивно.

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