2019-01-15T14:08:09+03:00
Авто

684 автомобилей BMW отзовут в России из-за проблем с программным обеспечением

Владельцы автомобилей не будут платить за ремонтные работы
Мария САННИКОВА
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Автомобиль MW M550i xDrive.Автомобиль MW M550i xDrive.
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Официальный представитель BMW на российском рынке ООО «БМВ РусландТрейдинг» согласовал отзыв 684 автомобилей марки BMW M550i xDrive/BMW 750i (Li) xDrive (серия G11/G12/G30). Они были выпущены с августа 2015 года по август 2018 года.

Поводом для отзыва машин стало программное обеспечение. Недоработанное ПО может привести к повреждениям двигателя внутреннего сгорания при специфических условиях эксплуатации. На некоторых моделях BMW это привело к начальному повреждению зеркал цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

Во время проверки транспортных средств специалисты проведут программирование и кодирование блоков управления требуемой версией ISTA 4.12.3x или новее. Данная версия уже выпущена. Кроме этого, у всех автомобилей проверят состояние двигателя.

Представители официального дилера BMW в России проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, с помощью рассылки писем или по телефону. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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