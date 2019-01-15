2019-01-15T14:22:23+03:00
Политика

Медведев предложил к февралю 2020 года снять избыточные требования к бизнесу

По словам премьера, снизить нагрузку на предпринимателей может помочь механизм так называемой регуляторной гильотины
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник, 15 января, на пленарном заседании Гайдаровского форума, заявил о необходимости пересмотреть систему требований к бизнесу в России и снизить нагрузку на предпринимателей.

При этом глава правительства предложил уже к февралю 2020 года избавиться от неэффективных и избыточных требований. Как считает председатель кабмина, эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. «В чем он (механизм регуляторной гильотины) заключается? Все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований. И в соответствии с таким механизмом к 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий», - приводит слова Медведева ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года аудиторская компания «Эрнст энд Янг» выяснила, что предприниматели в России массово стремятся избавиться от бизнеса. Как оказалось, пять из шести владельцев компаний мечтают их продать.

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