Медведев предложил к февралю 2020 года снять избыточные требования к бизнесу

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-15T14:22:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник, 15 января, на пленарном заседании Гайдаровского форума, заявил о необходимости пересмотреть систему требований к бизнесу в России и снизить нагрузку на предпринимателей.

При этом глава правительства предложил уже к февралю 2020 года избавиться от неэффективных и избыточных требований. Как считает председатель кабмина, эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины. «В чем он (механизм регуляторной гильотины) заключается? Все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований. И в соответствии с таким механизмом к 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий», - приводит слова Медведева ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года аудиторская компания «Эрнст энд Янг» выяснила, что предприниматели в России массово стремятся избавиться от бизнеса. Как оказалось, пять из шести владельцев компаний мечтают их продать.