СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-15T14:37:03+03:00

В 2019 году на Украине пройдут шесть международных учений Фото: REUTERS

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Украинские военные примут участие в шести многонациональных учениях, которые пройдут на территории страны. Об этом во вторник во время брифинга рассказал Игорь Подолян, начальник управления оперативной подготовки главного управления подготовки вооруженных сил Украины.

- В рамках международного сотрудничества наши подразделения примут участие в шести многонациональных учениях на территории Украины, - отметил Подолян.

Он отметил, что военнослужащие будут участниками украино-американских учений Sea Breeze-2019 и Rapid Trident-2019, а также в 20 военных мероприятий за пределами страны.

Подялян также отметил, что в 2018 года Украина приняла участие в пяти многонациональных учениях внутри своей страны. При этом в прошлом году иностранные инструкторы подготовили 300 украинских инструкторов, а также обучили более трех тысяч военнослужащих ВС Украины.