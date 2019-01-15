В 2019 году на Украине пройдут шесть международных учений
Украинские военные примут участие в шести многонациональных учениях, которые пройдут на территории страны. Об этом во вторник во время брифинга рассказал Игорь Подолян, начальник управления оперативной подготовки главного управления подготовки вооруженных сил Украины.
- В рамках международного сотрудничества наши подразделения примут участие в шести многонациональных учениях на территории Украины, - отметил Подолян.
Он отметил, что военнослужащие будут участниками украино-американских учений Sea Breeze-2019 и Rapid Trident-2019, а также в 20 военных мероприятий за пределами страны.
Подялян также отметил, что в 2018 года Украина приняла участие в пяти многонациональных учениях внутри своей страны. При этом в прошлом году иностранные инструкторы подготовили 300 украинских инструкторов, а также обучили более трех тысяч военнослужащих ВС Украины.