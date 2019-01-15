В Подмосковье оборудуют более 200 прорубей для купания

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-15T14:32:49+03:00

К Крещению в Подмосковье будут подготовлены более 200 купелей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Совсем скоро верующие встретят один из главных праздников – Крещение. По традиции в этот день многие спешат окунуться в прорубь. Считается, что вода 19 января обладает особой силой.

Ритуалы купания будут проведены в Москве и области. Только в Подмосковье оборудуют более 200 мест для купания. Проруби будут подготовлены на городских водоемах.

- Всего в Подмосковье оборудуют 222 купели. Ключевая задача – это обеспечение безопасности во время праздника, - цитирует телеканал «360» слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Работа по подготовке купелей уже началась. Предстоит прорезать лед, обустроить деревянные помосты для спуска в воду. Накануне праздника в церкви проведется богослужение, а священники освятят воду.

Великий православный праздник Крещение Господне празднуется ежегодно 19 января. Важным символом этого дня считается вода. Наши предки считали, что она становится животворной и каждый, кто в ней искупается - исцелится.