2019-01-15T15:05:36+03:00
В мире

Лондон продолжает сохранять меры в отношении российских дипломатов после инцидента в Солсбери

По словам британского диппредставительства в Москве, "никаких новых договоренностей достигнуто не было"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лондон продолжает сохранять меры в отношении российских дипломатов после инцидента в СолсбериЛондон продолжает сохранять меры в отношении российских дипломатов после инцидента в СолсбериФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В отношении российского посольства в Великобритании продолжают сохраняться ограничительные меры со стороны Лондона. Об этом упомянуло британское диппредставительство в Москве.

- Диалог с Россией о дипломатических визах продолжался и до событий в Солсбери, мы регулярно обмениваемся дипломатическими визами и не комментируем отдельные случаи. Никаких новых договоренностей достигнуто не было, - прокомментировали в диппредставительстве.

Также было сказаноо, что не было никаких изменений позиции Лондона относительно состава дипломатической миссии России в Соединенном Королевстве. Подчеркивается, что неизменными остались меры, принятые после инцидента в Солсбери.

- Количество сотрудников дипломатических миссий России и Великобритании рассчитывается в рамках принятых ранее ограничений, - подытожили в британском диппредставительстве в Москве, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Лондон отказывается выдавать визы российским дипломатам. По словам Александр Яковенко, посла России в Великобритании, российские дипмиссии не могут восстановить штатную численность, и их работа затруднена.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд оставил без движения иск на 100 млн рублей к Дудю и Ивлеевой
В России потенциальные банкроты задолжали рекордные 39,41 млрд рублей
Директор "Евросети" замерз насмерть в Москве
В России интернет-мошенников стало больше в 2,5 раза
В Женеве завершились консультации России и США по ДРСМД
Путин и Мнангагва обсудят ситуацию на Африканском континенте
Токийский суд вновь отказал Карлосу Гону в освобождении под залог
Мединский наградил Церетели высшей наградой Министерства культуры
В Госдуме не поддержали идею налога на выезд из страны
Полиция задержала подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры
Медведев: протесты во Франции говорят о важности обновления систем соцзащиты
Медведев: США сами постоянно дают подпитку идее о дедолларизации
В Подмосковье оборудуют более 200 прорубей для купания
В 2019 году на Украине пройдут шесть международных учений
Медведев предложил к февралю 2020 года снять избыточные требования к бизнесу
684 автомобилей BMW отзовут в России из-за проблем с программным обеспечением
Эрдоган заявил, что готовится 23 января к встрече с Владимиром Путиным
Китай раскритиковал США за неуважение к участникам "Северного потока—2"
РЖД: невозвратные билеты на поезда появятся в продаже с 20 января
Швед Кристофер Ольссон теперь - полузащитник "Краснодара"
Александр Овечкин вышел на 14-е место по числу заброшенных шайб в НХЛ
Медведев прокомментировал аресты топ-менеджеров компаний в разных странах мира
Суд Таиланда вынес приговор секс-тренеру Лесли и Насте Рыбке
В Бельгии похитили картину Микеланджело
ФНС запретила осуществлять переводы на счета онлайн-казино Azino777
В 2019 году на перевооружение Вооруженных сил России потратят один триллион рублей
Новые меры по льготной ипотеке для семей согласовало правительство
Роскомнадзор повторно потребовал от Google присоединиться к ФГИС