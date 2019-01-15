СЕГОДНЯ 14:51 2019-01-15T15:05:36+03:00

Лондон продолжает сохранять меры в отношении российских дипломатов после инцидента в Солсбери Фото: REUTERS

По словам британского диппредставительства в Москве, "никаких новых договоренностей достигнуто не было"

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В отношении российского посольства в Великобритании продолжают сохраняться ограничительные меры со стороны Лондона. Об этом упомянуло британское диппредставительство в Москве.

- Диалог с Россией о дипломатических визах продолжался и до событий в Солсбери, мы регулярно обмениваемся дипломатическими визами и не комментируем отдельные случаи. Никаких новых договоренностей достигнуто не было, - прокомментировали в диппредставительстве.

Также было сказаноо, что не было никаких изменений позиции Лондона относительно состава дипломатической миссии России в Соединенном Королевстве. Подчеркивается, что неизменными остались меры, принятые после инцидента в Солсбери.

- Количество сотрудников дипломатических миссий России и Великобритании рассчитывается в рамках принятых ранее ограничений, - подытожили в британском диппредставительстве в Москве, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Лондон отказывается выдавать визы российским дипломатам. По словам Александр Яковенко, посла России в Великобритании, российские дипмиссии не могут восстановить штатную численность, и их работа затруднена.