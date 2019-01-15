2019-01-15T15:18:47+03:00
Общество

В Госдуме не поддержали идею налога на выезд из страны

Депутат Михаил Дегтярев уверен, что финансировать развитие туризма нужно не за счет российских граждан
Мария САННИКОВА
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Идея налога на выезд из России не нашла поддержки у депутатов.Идея налога на выезд из России не нашла поддержки у депутатов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал предложение организации АВАНТИ обложить российских граждан налогом на выезд из России.

По его словам, финансирование туризма в нашей стране не должно осуществляться за счет российских граждан. Подобная попытка с курортным сбором в нескольких регионах показала ее несостоятельность.

Любой новый налог – это нагрузка на семейный бюджет. Она вызовет лишь недовольство в обществе, а желающих выехать на отдых за рубеж меньше не станет. Развивать въездной и внутренний туризм нужно за счет создания льготных условий для инвесторов, правильной работы с собственниками бизнеса экономики свободного времени и получения отчислений в бюджеты всех уровней", — рассказал Михаил Дегтярев.

Позицию Михаила Дегтярева поддерживает экс-глава подкомитета Госдумы по туризму, первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и конституционному законодательству Михаил Емельянов.

"Я против такого налога. Если предположить, что его введут, результат будет такой же, как курортный сбор. Эффекта от него мало, с точки зрения развития туризма, а шуму, негативного восприятия много", - отметил российский российский политик.

Как отметил Михаил Емельянов, подобная инициатива не способна улучшить въездной и внутренний туризм, а накалить обстановку среди россиян вполне способна.

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