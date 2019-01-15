2019-01-15T15:10:13+03:00
Политика

Медведев: протесты во Франции говорят о важности обновления систем соцзащиты

Во вторник российский премьер выступил на пленарном заседании Гайдаровского форума
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая во вторник, 15 января, на пленарном заседании Гайдаровского форума, заявил, что протесты «желтых жилетов» во Франции говорят о важности обновления систем соцзащиты. Причем, как заметил глава правительства, необходимо как можно скорее привести все системы в соответствие с реалиями цифровой эпохи.

«Общим для большинства стран является ряд острых вопросов: как будут обеспечиваться права тех, кто из-за развития технологий, по сути, выходит из-под системы соцзащиты, что будет происходить с самой системой? Как показывают массовые выступления в европейских странах, в частности во Франции, ответы на эти вопросы нужно искать как можно скорее», - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, протесты «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу уже на протяжении полутора месяцев. Причем сначала активисты выступали только против повышения цен на бензин. Однако вскоре список требований расширился. В частности, теперь демонстранты хотят, чтобы власти Пятой республики повысили минимальный размер оплаты труда, снизили на два года срок выхода на пенсию и ужесточили контроль за нелегальной миграцией.

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